الصحة: 5 فوائد لممارسة الركض

أكدت وزارة الصحة، على أهمية ممارسة الركض للجسم والحالة المزاجية.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها «عش بصحة» بمنصة (إكس)، أن «الركض ويؤدي إلى مزاج هادئ وحرق السعرات الحرارية بشكل أفضل».
وأكملت وزارة الصحة، أن «الركض يؤدي إلى نوم أعمق وذاكرة أوضح، ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة».