Icon

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات Icon الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا Icon سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية Icon الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما Icon وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا Icon جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية Icon طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان Icon الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله Icon وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

الصحة: 5 فوائد لممارسة الركض

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٣ مساءً
الصحة: 5 فوائد لممارسة الركض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الصحة، على أهمية ممارسة الركض للجسم والحالة المزاجية.

5 فوائد لممارسة الركض

وأضافت الوزارة، عبر حسابها «عش بصحة» بمنصة (إكس)، أن «الركض ويؤدي إلى مزاج هادئ وحرق السعرات الحرارية بشكل أفضل».

قد يهمّك أيضاً
العالمي يبدأ الركض بحضور عشاقه

العالمي يبدأ الركض بحضور عشاقه

#ولي_العهد_في_امريكا .. أيام من الزيارات والعمل المستمر لوطن أفضل

#ولي_العهد_في_امريكا .. أيام من الزيارات والعمل المستمر لوطن أفضل

وأكملت وزارة الصحة، أن «الركض يؤدي إلى نوم أعمق وذاكرة أوضح، ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة».

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد