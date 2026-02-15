الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله

وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع، بعد تعرضه قبل أسابيع لوعكة صحية.
وللراحل عبدالله القبيع مشوار كبير في عالم الصحافة، حيث عمل في العديد من الصحف السعودية، ومنها المدينة وعكاظ ونائب لرئيس تحرير صحيفة الوطن ومدير تحرير لصحيفة الشرق الأوسط ورئيس لتحرير مجلة رؤى، كما عمل في الإخراج الصحفي وكان من المميزين في هذا المجال.
كما كان الراحل عبدالله القبيع من الصحفيين الذين قدموا جهدًا كبيرًا في الصحافة، وله إسهامات صحفية بارزة، وبعض البرامج التلفزيونية، كذلك كان له عدة إصدارات منها كتاب “رسائلي إليك”.
“المواطن” تعزي أسرة الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع وتدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.