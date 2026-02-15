Icon

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٨ مساءً
الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع، بعد تعرضه قبل أسابيع لوعكة صحية.

وللراحل عبدالله القبيع مشوار كبير في عالم الصحافة، حيث عمل في العديد من الصحف السعودية، ومنها المدينة وعكاظ ونائب لرئيس تحرير صحيفة الوطن ومدير تحرير لصحيفة الشرق الأوسط ورئيس لتحرير مجلة رؤى، كما عمل في الإخراج الصحفي وكان من المميزين في هذا المجال.

كما كان الراحل عبدالله القبيع من الصحفيين الذين قدموا جهدًا كبيرًا في الصحافة، وله إسهامات صحفية بارزة، وبعض البرامج التلفزيونية، كذلك كان له عدة إصدارات منها كتاب “رسائلي إليك”.

المواطن” تعزي أسرة الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع وتدعو الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

