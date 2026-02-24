الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر فبراير

هيئة العقار: انتهاء مدة تسجيل العقارات في حائل والرياض الخميس المقبل الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا فتح التسجيل لحجاج الداخل عبر تطبيق وموقع نسك لموسم 1447هـ ابتداء من اليوم فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي تتبع رقمي دقيق لرحلة ضيوف الرحمن من التأشيرة حتى العودة لضمان جودة الخدمات المرور يحدد ضوابط التجاوز الآمن ويحذر من المخاطر على الطرق تراجع أسعار النفط اليوم تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية من القاهرة لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري تراجع سعر الذهب اليوم من أعلى مستوى في 3 أسابيع توقعات الطقس اليوم في السعودية.. أتربة وغبار على عدة مناطق
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداع مليار و78 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر فبراير 2026م.
وأوضح أن إجمالي دعم شهر فبراير خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ سعيًا لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الصندوق استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري”؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.