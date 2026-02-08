انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو محافظ الأحساء يرعى ختام موسم ميدان الفروسية لعام 2026
ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.3991 تريليونات دولار في نهاية يناير 2026، بزيادة قدرها 41.2 مليار دولار، أو بنسبة 1.23%، مقارنةً بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض في يناير الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسة بشكل عام، متأثرةً بالسياسات المالية والنقدية وتوقعات السوق في الاقتصادات الكبرى.
وأشارت إلى أن التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول أسهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال شهر يناير.