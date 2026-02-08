Icon

انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص Icon مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين Icon الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار Icon طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل Icon راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام Icon الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات Icon وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026” Icon الأزمات تكلف ألمانيا أكثر من تريليون يورو Icon محافظ الأحساء يرعى ختام موسم ميدان الفروسية لعام 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بنهاية يناير الماضي

الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.3991 تريليونات دولار في نهاية يناير 2026، بزيادة قدرها 41.2 مليار دولار، أو بنسبة 1.23%، مقارنةً بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن مؤشر الدولار الأمريكي انخفض في يناير الماضي، فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسة بشكل عام، متأثرةً بالسياسات المالية والنقدية وتوقعات السوق في الاقتصادات الكبرى.

قد يهمّك أيضاً
انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص

انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص

الصين تطلق أقمارًا اصطناعية إلى الفضاء

الصين تطلق أقمارًا اصطناعية إلى الفضاء

وأشارت إلى أن التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول أسهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال شهر يناير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص
العالم

انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7...

العالم