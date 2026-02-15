Icon

بدءا من مايو المقبل

الصين تلغي الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
الصين تلغي الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية، سيبدأ من الأول من مايو.

وقال شي جين بينغ -خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي-:” إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية ستوفر بلا شك فرصًا جديدة للتنمية الأفريقية.

وتطبق الصين حاليًا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات (33) دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم (53) في القارة، حيث سيتم تطبيق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية ابتداءً من الأول من شهر مايو.

