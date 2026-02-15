الصين تلغي الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية

روسيا: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لـ أوكرانيا استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس بقطاع غزة تعليم جازان يعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال رمضان طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على عدة مناطق النصر يفوز على الفتح بثنائية ويواصل الضغط على الهلال بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة النجمة يحقق أول انتصار له على الخلود في دوري روشن قبيل رمضان.. انتعاش الحركة الشرائية بأسواق الباحة وتكثيف الجولات الرقابية تعليم الحدود الشمالية يعتمد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان تتويج الألماني “فيرلاين”بلقب الجولة الـ4 من بطولة العالم “إي بي بي للفورمولا إي” بجدة
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأحد، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية، سيبدأ من الأول من مايو.
وقال شي جين بينغ -خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي-:” إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية ستوفر بلا شك فرصًا جديدة للتنمية الأفريقية.
وتطبق الصين حاليًا سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات (33) دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم (53) في القارة، حيث سيتم تطبيق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية ابتداءً من الأول من شهر مايو.