الطيران المدني البحريني: تغييرات مؤقتة في الحركة الجوية

أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين أنه نظرًا لإغلاق مجالها الجوي وفوق بعض دول المنطقة في ضوء المستجدات الراهنة، فقد تشهد الحركة الجوية في مطار البحرين الدولي تحويل أو إلغاء أو إعادة جدولة عدد من الرحلات القادمة والمغادرة.

وأكدت شؤون الطيران المدني -وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية- أن الجهات المختصة تتابع التطورات بشكل مستمر، وتنسق مع شركات الطيران والجهات المعنية إقليميًّا ودوليًّا لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق أعلى معايير السلامة والأمن، بوصفهما أولوية قصوى في مختلف الظروف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن اليوم بدء الجيش الأمريكي تنفيذ هجوم داخل إيران، مؤكدًا أن التحرك يأتي ردًّا على ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وتطوير قدرات صاروخية بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولًا أخرى.

وقال ترمب في فيديو مسجل نشره عبر منصة (تروث سوشيال): “إن إيران حاولت إعادة بناء برنامجها النووي”، معتبرًا أن ذلك يشكل خرقًا للتفاهمات الدولية وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.

وأشار -وفقًا لوكالة رويترز- إلى أن طهران تعمل على تطوير صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد الأمن القومي الأمريكي وحلفاء واشنطن، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من العملية هو التأكد من عدم تمكن طهران من تطوير أو حيازة سلاح نووي في المستقبل.