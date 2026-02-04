Icon

يسلط الضوء على تطور صناعة المستلزمات الرجالية

العبيكان يفتتح معرض الاقمشة الرجالية والإكسسوارات في نسخته الخامسة

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٣ مساءً
العبيكان يفتتح معرض الاقمشة الرجالية والإكسسوارات في نسخته الخامسة
المواطن - فريق التحرير

افتتح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس عبدالله العبيكان معرض الأقمشة الرجالية والإكسسوارات 2026 وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تزامناً مع فعاليات أسبوع أناقة الرجل بحضور نخبة من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المستلزمات الرجالية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.

ويُعد معرض الاقمشة الرجالية والإكسسوارات أكبر منصة متخصصة في قطاع الأقمشة والإكسسوارات الرجالية في المملكة تجمع تحت سقفها العديد من البراندات المتخصصة التي تستعرض أحدث الابتكارات في عالم الأقمشة والتصاميم والمنتجات المرتبطة بأناقة الرجل السعودي.

وأوضح مقرن النشمي المشرف العام على المعرض أن النسخة الخامسة تسلط الضوء على تطور صناعة المستلزمات الرجالية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز حضور الهوية الثقافية للزي السعودي في الأسواق المحلية والدولية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في دعم الصناعات الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق ورش عمل متخصصة تقام لأول مرة ضمن معرض مخصص للرجل في المملكة وتشمل مسارات موجهة لأفراد المجتمع والشباب و مسارات أخرى احترافية تستهدف رجال الأعمال ورواد قطاع التجزئة.

الجدير بالذكر ان المعرض يستمر لعدة أيام ويتضمن تجارب تفاعلية وعروضا مباشرة وفرص شراكات تجارية بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة وتجارة المستلزمات الرجالية.

