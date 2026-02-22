Icon

العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٠ مساءً
العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان
المواطن - فريق التحرير

عُثر على جثث ثلاثة مهاجرين إثر انقلاب قارب جنوب جزيرة كريت باليونان، بحسب شرطة الموانئ اليونانية اليوم السبت.
وأوضحت القناة التلفزية العمومية ” إي آر تي” أن الحادث وقع لحظة اقتراب سفينة الشحن من القارب الخشبي الذي كان يقل المهاجرين، وبينما كانوا يحاولون تسلّق السلالم للصعود إلى السفينة، أدى تحرك مفاجئ للركاب نحو جانب واحد إلى انقلاب القارب.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، أنه تم إنقاذ عشرين شخصًا في منطقة “كالوي ليمينيس” البحرية بفضل تدخل سفينة تجارية جرت تعبئتها من طرف المركز اليوناني للأبحاث والإسعاف.

بدورها، أوضحت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني أن عمليات البحث مستمرة، وتشمل أربعة زوارق دورية، وطائرة، وسفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”.

وأضافت: ” أن الناجين أكدوا أن نحو خمسين شخصًا كانوا على متن القارب لحظة وقوع الحادث”.
وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال عام 2025، ما لا يقل عن 107 حالات وفاة أو فقدان في المياه اليونانية.

