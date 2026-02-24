العقال.. تاج الهوية السعودية ورمز للنخوة

ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في توقيت حرج سبب خفي وراء فقدان السمع الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر فبراير هيئة العقار: انتهاء مدة تسجيل العقارات في حائل والرياض الخميس المقبل الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا فتح التسجيل لحجاج الداخل عبر تطبيق وموقع نسك لموسم 1447هـ ابتداء من اليوم فيصل بن فرحان يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الأمريكي تتبع رقمي دقيق لرحلة ضيوف الرحمن من التأشيرة حتى العودة لضمان جودة الخدمات المرور يحدد ضوابط التجاوز الآمن ويحذر من المخاطر على الطرق تراجع أسعار النفط اليوم
يمثل العقال أحد أبرز مكونات الزي السعودي للرجال، حيث يعلو هامة الرجل فوق الشماغ أو الغترة، ويتميز بأنواع مختلفة تبدأ من خيوط تصنيعه وصولًا إلى المقاسات المختلفة له، ويشكل هوية ثقافية لدى السعوديين بوصفه أبرز ما يلبس للرجال، كما يحظى بمكانة فريدة عبر دلالات تتمثل في استخدام العقال، وتجسد النخوة أو الفزعة.
وتبدأ صناعة العقال من القطن الأبيض الداخلي وكسوته بخيط المرعز ويتم فرد الخيوط على آلة تمزج ما بين الخيوط في طريقة يتخذ فيها العقال شكله الأولي، وبعدها يتم ربط طرفي الخيط لتتشكل دائرة تمثل شكل العقال من طبقتين، ويتم تركيب الطبقة الأولى فوق الثانية.
ويمتاز العقال بتنوع فريد بين أنواعه حيث يُصْنَع بمقاسات مختلفة لتناسب الكبار والصغار كما تبرز أنواع مختلفة من العقال الرفيع إلى العقال السميك، التي تعود إلى رغبة مرتديه، والناعم والخشن، وأنواع مختلفة مثل العقال المقصب، الذي يمثل رمزًا للهوية السعودية، ويتخذ شكلًا سداسيًا تربط أجزاءه فواصل مذهبة بخيوط سلك، وتبرز استخداماته في المناسبات الوطنية.
ويحظى العقال بمكانة بين السعوديين إذ يمثل رمزًا للرجولة تارة، ورمزًا للنخوة تارة أخرى، حيث تبرز عادات اجتماعية تجعل العقال ذا أهمية عالية ترتبط بأهمية مرتديه، كما يشكل العقال عنصرًا أساسيًا في الزي السعودي المكون من الثوب والشماغ والعقال.