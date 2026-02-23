“العناية بالحرمين” تطوّر خدمة التحلل من النسك بالتزامن مع شهر رمضان

طوّرت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة التحلل من النسك خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، بما يعزز جودة الخدمات ويواكب حجم الإقبال الكبير من قاصدي المسجد الحرام، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن.

وشملت أعمال التطوير تشغيل (12) عربة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو (360) ألف مستفيد خلال الموسم، وتُقدَّم الخدمة للرجال والنساء مجانًا في مواقعها المعتمدة عند باب المروة والساحة الشرقية بجوار دورات مياه القشاشية، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل أداء النسك وتحقيق تجربة آمنة وميسّرة.

وتُعد خدمة التحلل من النسك حلًا مبتكرًا يهدف إلى تقديم خدمة الحلاقة لضيوف الرحمن في مواقع متعددة، بما يضمن سرعة الإنجاز وراحة المعتمرين بعد الانتهاء من النسك، وفق بروتوكولات تشغيلية وصحية معتمدة.

وتشمل الخدمة بروتوكولات تعقيم مستمرة تُطبّق بشكل دوري على الأدوات ومواقع الخدمة، بما يضمن أعلى معايير السلامة الصحية.

ويبلغ متوسط وقت الانتظار نحو 4 دقائق، في حين لا يتجاوز متوسط زمن تقديم الخدمة دقيقتين، بما يعكس كفاءة التشغيل وسلاسة الإجراءات.

وأفادت الهيئة أن أرقام ومؤشرات الخدمة في العربات طوال العام: تبلغ 8 عربات (6 للرجال – 2 للنساء)، وعدد العربات خلال موسم رمضان: 12 عربة (10 للرجال – 2 للنساء).

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ الإطلاق مليوني مستفيد، ومتوسط عدد المستفيدين شهريًا (210) آلاف مستفيد، ومتوسط عدد المستفيدين يوميًا (7) آلاف مستفيد.

وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الهيئة لتعزيز كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، وتوسيع نطاقها الميداني، وتوفير بيئة متكاملة تدعم رحلة ضيوف الرحمن وتثري تجربتهم في المسجد الحرام على مدار العام، وبشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك.