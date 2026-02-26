Icon

‏إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. ‏المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال Icon العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي Icon وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي Icon نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

الفتح يتعادل مع ضمك بهدف لمثله في دوري روشن

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
الفتح يتعادل مع ضمك بهدف لمثله في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعادل فريق الفتح مع ضيفه ضمك بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على ملعب تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

الفتح يتعادل مع ضمك

وافتتح ضمك التسجيل عن طريق لاعبه ياكو ميتي في الدقيقة (16)، فيما أدرك الفتح التعادل عبر لاعبه مراد باتنا عند الدقيقة (77) من ركلة جزاء.

قد يهمّك أيضاً
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة

النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة

النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن

وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى (28) نقطة في المركز التاسع، فيما رفع ضمك رصيده إلى (16) نقطة في المركز السادس عشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن
الرياضة

الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم...

الرياضة
الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل
الرياضة

الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل

الرياضة
النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن
الرياضة

النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول...

الرياضة
الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن
الرياضة

الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري...

الرياضة
الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن
الرياضة

الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون...

الرياضة
النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة
الرياضة

النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في...

الرياضة
الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن
الرياضة

الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن

الرياضة