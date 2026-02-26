الفتح يتعادل مع ضمك بهدف لمثله في دوري روشن

تعادل فريق الفتح مع ضيفه ضمك بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على ملعب تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

الفتح يتعادل مع ضمك

وافتتح ضمك التسجيل عن طريق لاعبه ياكو ميتي في الدقيقة (16)، فيما أدرك الفتح التعادل عبر لاعبه مراد باتنا عند الدقيقة (77) من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى (28) نقطة في المركز التاسع، فيما رفع ضمك رصيده إلى (16) نقطة في المركز السادس عشر.