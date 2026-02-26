الفتح يتعادل مع ضمك بهدف لمثله في دوري روشن

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
تعادل فريق الفتح مع ضيفه ضمك بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، على ملعب تمويل الأولى بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
وافتتح ضمك التسجيل عن طريق لاعبه ياكو ميتي في الدقيقة (16)، فيما أدرك الفتح التعادل عبر لاعبه مراد باتنا عند الدقيقة (77) من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى (28) نقطة في المركز التاسع، فيما رفع ضمك رصيده إلى (16) نقطة في المركز السادس عشر.