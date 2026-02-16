الفريق البسامي يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1447 هـ

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
تفقّد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط المتعلقة بأمن العمرة لهذا العام 1447 هـ، وشهِد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، بحضور قائد قوات أمن العمرة والقادة الميدانيين.
وشملت جولة الفريق محمد البسامي، المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته، واطلع على آلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.