الفريق البسامي يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1447 هـ

تفقّد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط المتعلقة بأمن العمرة لهذا العام 1447 هـ، وشهِد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، بحضور قائد قوات أمن العمرة والقادة الميدانيين.

وشملت جولة الفريق محمد البسامي، المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته، واطلع على آلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.