لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح

الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

يستعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 م، في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، (الفصيل الصامت) لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 تحت شعار “مقدام” لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.

