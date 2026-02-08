الدكتور إبراهيم المعطش يحصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود الفصيل الصامت.. مبادرة نسائية أمنية في معرض الدفاع العالمي 2026 تنبيه من الأرصاد.. موجة ضباب على المنطقة الشرقية جمعية إشراق تطلق مبادرة «أترك أثراً» لتعزيز التطوع وصناعة الأثر المجتمعي فتح باب التقديم في تمهير لتخصصات صحية وإدارية.. مكافأة 3000 ريال أمير الرياض يطّلع على تفاصيل الحملة الرمضانية لـ “جود الإسكان” الجامعة العربية تدين استهداف قوافل الإغاثة في السودان قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة بعد منتصف الليل 5 حالات تمنع صرف دعم ساند للموظف عاصفة ثلجية تجتاح كوريا وإلغاء 163 رحلة جوية
يستعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 م، في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، (الفصيل الصامت) لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية.
يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 تحت شعار “مقدام” لاستعراض خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.