القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يتعمد صدم مركبات، معرضا حياة الآخرين للخطر، ومحاولة الهروب.

وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية.