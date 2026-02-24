القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم آخر عمدًا في الرياض ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا ولن نكون ساحة حرب الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن خلال رمضان.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لدفعة مارس الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يفوز على إيفرتون بهدف نظيف “رمضان الرياض”.. هوية بصرية تعيد تشكيل المشهد الحضري في العاصمة لحظات إيمانية في رحاب الحرم المكي ليلة 7 رمضان معتمرة مصرية تشيد بكفاءة الموظفات السعوديات وحسن تعاملهن
ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على قائد مركبة ومرافقه لعكسهما السير، وصدم مركبة شخص عمدًا، وقيادة المركبة من دون لوحات، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والهروب من الموقع.
وأوضح الأمن العام، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة وإحالة قائد المركبة إلى النيابة العامة.
فيديو | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على قائد مركبة ومرافقه لعكسهما السير، وصدم مركبة شخص عمدًا، وقيادة المركبة من دون لوحات، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والهروب من الموقع.#عاجل https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/pkd8px08sp
