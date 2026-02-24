القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم آخر عمدًا في الرياض

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الرياض القبض على قائد مركبة ومرافقه لعكسهما السير، وصدم مركبة شخص عمدًا، وقيادة المركبة من دون لوحات، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والهروب من الموقع.

وأوضح الأمن العام، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الواقعة وإحالة قائد المركبة إلى النيابة العامة.