القبض على مقيم لترويجه الحشيش في جدة

أعلنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة القبض على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر.
وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى أنه تم إيقاف المقيم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته الجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.