القبض على مقيم يروج الشبو في الرياض

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجه 2 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وقالت مكافحة المخدرات عبر منصة إكس، إنه جرى إيقاف المخالف، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.