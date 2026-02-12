Icon

القبض على مقيم يمني لتهريبه 10 كجم من الحشيش بعسير

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٨ مساءً
القبض على مقيم يمني لتهريبه 10 كجم من الحشيش بعسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (10) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

