القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن إلقاء القبض على مواطنين في منطقة حائل لتورطهما في ترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، إضافة إلى أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت المديرية أنه تم إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، ثم إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وحثّت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي نشاطات متعلقة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام التالية: 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، إضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected].