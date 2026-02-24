Icon

القبض على مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة بعسير

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت دوريات الأمن بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراضا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

