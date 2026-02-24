برئاسة ولي العهد.. 13 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء القبض على مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة بعسير إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “بسطة خير” في مختلف المناطق مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي الاستثمار العقاري للأراضي الخام.. بين الجذب والترقّب القبض على قائد مركبة عكس السير وصدم آخر عمدًا في الرياض ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا ولن نكون ساحة حرب الأمم المتحدة تصدر قرارًا فوريًا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ولي العهد يهنئ روب يتن بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته في هولندا الشباب يسحق الرياض بثلاثية في دوري روشن
أعلنت دوريات الأمن بمنطقة عسير القبض على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراضا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.