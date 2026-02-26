Icon

جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

القبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كيلو قات في جازان

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٧ مساءً
القبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 16 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (320) كيلوجرام من القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

