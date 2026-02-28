القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية أفغانستان خطوات تعديل البيانات وإضافة التابع في حساب المواطن وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في شركة الفنار ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق الهلال يتجاوز الشباب بخماسية
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وأكدت المديرية أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.