القبض على 3 مقيمين لترويجهم الشبو في بالشرقية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأكدت المديرية أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.