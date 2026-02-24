القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان

البيت الأبيض: الدبلوماسية خيار ترامب الأول مع إيران 4 أعراض تتطلب إفطار مريض السكر الاتحاد يفرط في الفوز والحزم يفرض التعادل الهلال يسقط في فخ التعادل أمام التعاون في دوري روشن وزير الصحة: مركز “تأكد” لا يوجد له مثيل بالشرق الأوسط.. الكشف المبكر خلال دقائق برئاسة ولي العهد.. 13 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء القبض على مواطن لترويجه الحشيش والإمفيتامين والأقراص المخدرة بعسير إطلاق النسخة الثانية من مبادرة “بسطة خير” في مختلف المناطق مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي الاستثمار العقاري للأراضي الخام.. بين الجذب والترقّب
أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على (3) مواطنين، لتهريبهم (500) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.