Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بجازان

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢١ مساءً
القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان

حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم 75 كجم من القات بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يقبض على 5 يمنيين لتهريبهم...

السعودية اليوم
الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه 2790 قرصًا مخدرًا
السعودية اليوم

الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مواطن لترويجه...

السعودية اليوم