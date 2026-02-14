القبض على 3 يمنيين لتهريبهم 60 كجم من القات المخدر بجازان

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.