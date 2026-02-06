الأمم المتحدة: تصاعد الخسائر المدنية في غزة والنزوح في الضفة الغربية لماذا تختار أسماك الببغاء شواطئ جزر فرسان؟ الجوازات تنهي إجراءات دخول وخروج الزائرين في مطار معرض الدفاع العالمي بملهم سقوط شخص من معدة خلال أعمال إنشائية بالباحة والدفاع المدني يتدخل موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي القبض على 6 إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلو قات خطيب المسجد النبوي يستعرض أسباب إجابة الدعاء وآدابه خطيب المسجد الحرام: ازهدوا بقلوبكم لا بأموالكم وثقوا بالله الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لنيوزيلندا الشدّاد.. إرث يجسّد روح الصحراء وأصالة الموروث الشعبي
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.