Icon

القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان Icon ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية Icon تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي Icon وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة Icon الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان Icon الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير Icon خطيب المسجد النبوي: اغتنموا أيام رمضان ولياليه  Icon خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٥ مساءً
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 8 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (160) كيلوجراما من القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
القبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كيلو قات في جازان

القبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كيلو قات في جازان

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كيلو قات في جازان
السعودية

القبض على 16 مخالفًا لتهريبهم 320 كيلو...

السعودية
القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم من القات في جازان
السعودية

القبض على 3 مواطنين لتهريبهم 500 كجم...

السعودية
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة بجازان
السعودية

حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء...

السعودية