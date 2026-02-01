القوات البحرية تختتم مشاركتها في تمرين «رياح السلام» في سلطنة عُمان

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
اُختُتمت في سلطنة عُمان، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «رياح السلام 2026» بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السلطانية العُمانية، وذلك بحضور عدد من القادة العسكريين من الجانبين.
وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن عايض العتيبي أن التمرين حقق أهدافه المتمثلة في تبادل الخبرات في مجالات العمليات البحرية والأمن البحري، والاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات المختلفة، وتوحيد المفاهيم في الإعداد والتخطيط والتنفيذ، إلى جانب التعاون والتنسيق بين البحريتين في مراقبة وحماية خطوط الملاحة البحرية.
وأوضح أن التمرين شهد تنفيذ مجموعة من التدريبات النوعية شملت فرضيات وتشكيلات بحرية، وتدريبات للطيران البحري، ومكافحة الإرهاب البحري، وحق الزيارة والتفتيش، والبحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، والتصدي لهجمات الزوارق السريعة، وتأمين الممرات البحرية وحماية السفن التجارية.
وبين قائد التمرين أن مناورات السفن تضمنت تنفيذ سفن جلالة الملك رماية بالصواريخ والذخائر الحية في مسرح العمليات، مشيرًا إلى أن المشاركين من البحريتين السعودية والعُمانية أظهروا مستوى عاليًا من الاحترافية والجاهزية القتالية، وإتقانًا في تنفيذ مختلف العمليات التي جرت أثناء التمرين.
ونفذت القوتان خلال التمرين فرضيات وتشكيلات بحرية، وتدريبات للطيران البحري، ومكافحة الإرهاب البحري، والبحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، والتصدي لهجمات الزوارق السريعة. #فيديو_الدفاع pic.twitter.com/wyilw9rvvQ
