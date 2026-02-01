Icon

القوات البحرية تختتم مشاركتها في تمرين «رياح السلام» في سلطنة عُمان

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٩ مساءً
القوات البحرية تختتم مشاركتها في تمرين «رياح السلام» في سلطنة عُمان
المواطن - فريق التحرير

اُختُتمت في سلطنة عُمان، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «رياح السلام 2026» بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السلطانية العُمانية، وذلك بحضور عدد من القادة العسكريين من الجانبين.

وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن عايض العتيبي أن التمرين حقق أهدافه المتمثلة في تبادل الخبرات في مجالات العمليات البحرية والأمن البحري، والاستجابة السريعة لمواجهة التهديدات المختلفة، وتوحيد المفاهيم في الإعداد والتخطيط والتنفيذ، إلى جانب التعاون والتنسيق بين البحريتين في مراقبة وحماية خطوط الملاحة البحرية.

وأوضح أن التمرين شهد تنفيذ مجموعة من التدريبات النوعية شملت فرضيات وتشكيلات بحرية، وتدريبات للطيران البحري، ومكافحة الإرهاب البحري، وحق الزيارة والتفتيش، والبحث والإنقاذ، والحرب الإلكترونية، والتصدي لهجمات الزوارق السريعة، وتأمين الممرات البحرية وحماية السفن التجارية.

وبين قائد التمرين أن مناورات السفن تضمنت تنفيذ سفن جلالة الملك رماية بالصواريخ والذخائر الحية في مسرح العمليات، مشيرًا إلى أن المشاركين من البحريتين السعودية والعُمانية أظهروا مستوى عاليًا من الاحترافية والجاهزية القتالية، وإتقانًا في تنفيذ مختلف العمليات التي جرت أثناء التمرين.

   

