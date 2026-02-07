القوات البحرية ونظيرتها الأمريكية تنفذان التمرين البحري المختلط «المدافع الأزرق 26»

نفذت القوات البحرية ونظيرتها الأمريكية التمرين البحري المختلط «المدافع الأزرق 26» في قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، لتعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات.

وشهد التمرين تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية والتكتيكية، أظهرت خلالها القوتان مستوى عاليًا من الاحترافية والجاهزية القتالية، مما يعكس القدرة على العمل المشترك لرفع القدرات العملياتية وتعزيز الأمن البحري.