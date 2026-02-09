القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل

تشارك القوات الخاصة للأمن والحماية في جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026م، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري، تحت شعار “مقدام”.

وتقدم القوات الخاصة للأمن والحماية لزوار جناح وزارة الداخلية حلولًا تقنية أمنية وخدمية تعزز قدرات الوزارة التشغيلية المتكاملة في صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.