بدولة قطر

القوة الأمنية السعودية تختتم مشاركتها في التمرين التعبوي “أمن الخليج العربي 4”

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
القوة الأمنية السعودية تختتم مشاركتها في التمرين التعبوي “أمن الخليج العربي 4”
المواطن - فريق التحرير

أنهت القوة الأمنية السعودية، اليوم، مهمتها في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 4″، وذلك بمشاركتها في الفعاليات الأمنية بالحفل الختامي للتمرين، برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري قائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، وبحضور معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال.

وشهد الحفل الختامي استعراض فرضيات أمنية ميدانية شملت التصدي لهجوم يستهدف منشأة اقتصادية، ومواجهة الكوارث البحرية والسطو المسلح ومكافحة الشغب، وتم من خلالها إبراز المستوى المميز في التكامل العملياتي بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس ومهاراتها وإمكاناتها للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات الأمنية.

وجاءت مشاركة القوة الأمنية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في التمرين التعبوي “أمن الخليج العربي 4” لتعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس.

