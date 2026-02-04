القوة الأمنية السعودية تختتم مشاركتها في التمرين التعبوي “أمن الخليج العربي 4”

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز
أنهت القوة الأمنية السعودية، اليوم، مهمتها في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 4″، وذلك بمشاركتها في الفعاليات الأمنية بالحفل الختامي للتمرين، برعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية القطري قائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، وبحضور معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال.
وشهد الحفل الختامي استعراض فرضيات أمنية ميدانية شملت التصدي لهجوم يستهدف منشأة اقتصادية، ومواجهة الكوارث البحرية والسطو المسلح ومكافحة الشغب، وتم من خلالها إبراز المستوى المميز في التكامل العملياتي بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس ومهاراتها وإمكاناتها للتعامل بكفاءة مع مختلف التحديات الأمنية.
وجاءت مشاركة القوة الأمنية السعودية ممثلة بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة في التمرين التعبوي “أمن الخليج العربي 4” لتعزيز التعاون الأمني وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس.