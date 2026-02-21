الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها استمرار تفتيش منزل أندرو السابق في ويندسور بسبب علاقته بإبستين 3 مستشفيات تنال اعتماد “سباهي” في الرعاية المنزلية بالحدود الشمالية ترامب يفرض رسومًا شاملة جديدة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضباب على 6 مناطق ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.