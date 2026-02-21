القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.