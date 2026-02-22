القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

هنّأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت, أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وأخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد, بالمكانة الدولية المرموقة التي تتبوأها المملكة العربية السعودية، وما حققته من إسهامات حضارية وإنجازات تنموية متواصلة، ودورها البارز في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.

وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية الحميمة والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان، مثمنًا الأواصر الوطيدة والراسخة التي تربط الكويت والمملكة، سائلًا المولى تعالى أن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.

كما هنّأ صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت, في برقيتين مماثلتين, خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية، مبتهلًا إلى الباري -جلّ وعلا- أن يحقق للمملكة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي, في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد, بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.