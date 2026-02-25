وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي ابن معمر: “أصول الخيل” يستحضر تاريخ الدولة في يوم التأسيس ضبط مخالفة صحية في عيادة جلدية.. تصوير المراجعات أثناء جلسات الليزر نائب ترامب: نفضل الدبلوماسية مع إيران لكن الخيار العسكري متاح النصر يصعق النجمة بثلاثية في الشوط الأول بدوري روشن اللواء الركن عوض العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان
تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، قيادة الأفواج الأمنية ونقاط الضبط الأمني في منطقتي عسير وجازان، وذلك لمتابعة الجاهزية الميدانية خلال شهر رمضان المبارك.
ونقل اللواء الركن عوض العنزي تحيات وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، للمنسوبين بمناسبة حلول الشهر الكريم، مثمنًا جهودهم في تنفيذ المهام الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار.
واطّلع على سير الإجراءات الميدانية وآليات تنفيذ الخطط العملياتية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بكفاءة عالية لخدمة الوطن.