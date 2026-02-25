Icon

السعودية
لمتابعة الجاهزية الميدانية خلال الشهر المبارك

اللواء الركن عوض العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
اللواء الركن عوض العنزي يتفقد قوات الأفواج الأمنية بعسير وجازان ويهنئهم بشهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

تفقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، قيادة الأفواج الأمنية ونقاط الضبط الأمني في منطقتي عسير وجازان، وذلك لمتابعة الجاهزية الميدانية خلال شهر رمضان المبارك.

ونقل اللواء الركن عوض العنزي تحيات وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، للمنسوبين بمناسبة حلول الشهر الكريم، مثمنًا جهودهم في تنفيذ المهام الأمنية وتعزيز الأمن والاستقرار.

واطّلع على سير الإجراءات الميدانية وآليات تنفيذ الخطط العملياتية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بكفاءة عالية لخدمة الوطن.

 

