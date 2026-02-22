Icon

اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٢ مساءً
اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات
المواطن - واس

أصدر المدير العام للجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع قرارات إدارية بترقية (1842) فردًا من منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للجوازات، إلى الرتب التي تلي رتبهم، وذلك في مختلف إدارات المديرية وإدارات جوازات المناطق وفروعها.

وأكد اللواء المربع أن هذه الترقيات تأتي امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة على تطوير الكوادر البشرية وتمكينها، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وهنّأ اللواء المربع الأفراد المترقّين، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، ومؤكدًا أهمية مواصلة أداء مهامهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

