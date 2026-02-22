الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس خلل تقني يؤجّل إطلاق أول رحلة مأهولة إلى القمر مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان حرس الحدود يقبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 280 كجم من القات المخدر الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة توثق قوتها وازدهارها العمراني والاقتصادي مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد المسجد القبلي.. ويحافظ على أصالته بجذوع الأثل والنخيل
أصدر المدير العام للجوازات المكلّف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع قرارات إدارية بترقية (1842) فردًا من منسوبي ومنسوبات المديرية العامة للجوازات، إلى الرتب التي تلي رتبهم، وذلك في مختلف إدارات المديرية وإدارات جوازات المناطق وفروعها.
وأكد اللواء المربع أن هذه الترقيات تأتي امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة على تطوير الكوادر البشرية وتمكينها، بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وهنّأ اللواء المربع الأفراد المترقّين، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العملية، ومؤكدًا أهمية مواصلة أداء مهامهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.