‏اللواء ساهر الحربي يتفقد المراكز الميدانية في محميتي الملك عبدالعزيز والملك خالد 

تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، المراكز الميدانية بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك خالد الملكية لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.
ونقل اللواء ساهر الحربي لمنسوبي القوات تحيات الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وتقديره لمايبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.