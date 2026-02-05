المؤتمر الدولي الثالث للدراسات السريرية يختتم أعماله بمناقشة مستقبل الابتكار الصحي

اختُتمت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات السريرية، الذي نظمته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو) وذلك خلال الفترة 4–5 فبراير 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين وصنّاع القرار من داخل المملكة وخارجها، حيث ناقش المؤتمر مستقبل الدراسات السريرية ودورها في دعم الابتكار الصحي وتحسين المخرجات الصحية، من خلال منصة علمية جمعت الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة.

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور أحمد العسكر، المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، أن قطاع الدراسات السريرية يشهد نموًا متسارعًا عالميًا، مؤكدًا أن المملكة، بدعم من رؤية 2030 وبرنامج التحول الصحي، ماضية نحو ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا للبحوث والاستثمار الصحي. كما أشارت د. ندى السحيباني، رئيسة إدارة الدراسات السريرية، إلى أن المؤتمر جاء ثمرة جهود تنظيمية استمرت لأشهر، بهدف تقديم برنامج علمي متكامل يناقش واقع الدراسات السريرية ويستشرف آفاقها المستقبلية، ويعزز التعاون بين المختصين والجهات المشاركة.

وشهد المؤتمر إقامة معرضٍ مصاحب للجهات الراعية والمشاركة استعرض أحدث المبادرات والممارسات في مجال الدراسات السريرية، إلى جانب برنامج علمي مكثف تضمن جلسات علمية متخصصة وورش عمل، من أبرزها ورشة عمل قدّمتها الباحثة في مركز كيمارك د. دعاء الصالح، تناولت خلالها الدراسات العلاجية الحديثة وأثرها في تطوير العلاجات وتحسين جودة حياة المرضى، مع تسليط الضوء على المفاهيم الصحيحة المرتبطة بالدراسات السريرية.