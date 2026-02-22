المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة

ساسها خير.. الدرعية تحتفي بيوم التأسيس بجلسات متنوعةوتجارب نوعية زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة شرق ماليزيا الرياضة رافد وطني يُعزز حضور السعودية ويجسد هوية يوم التأسيس وظائف شاغرة لدى طيران أديل وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني جامع الإمام تركي بن عبد الله.. شاهدٌ تاريخي على وحدة الدولة 60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة
تفقد المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، القطاعات والوحدات البرية والبحرية والمراكز الحدودية بمنطقة مكة المكرمة، والوقوف على الخطط العملياتية والأعمال الميدانية لتعزيز أمن الحدود.
وهنأ اللواء الركن شايع الودعاني منسوبي حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يحفظ أمن المملكة واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة أيدها الله.