المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ مساءً
المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة
المواطن - واس

تفقد المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، القطاعات والوحدات البرية والبحرية والمراكز الحدودية بمنطقة مكة المكرمة، والوقوف على الخطط العملياتية والأعمال الميدانية لتعزيز أمن الحدود.

وهنأ اللواء الركن شايع الودعاني منسوبي حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يحفظ أمن المملكة واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة أيدها الله.

