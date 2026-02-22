المدير العام لحرس الحدود يتفقد القطاعات والوحدات البرية والبحرية في مكة المكرمة

تفقد المدير العام لحرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، القطاعات والوحدات البرية والبحرية والمراكز الحدودية بمنطقة مكة المكرمة، والوقوف على الخطط العملياتية والأعمال الميدانية لتعزيز أمن الحدود.

وهنأ اللواء الركن شايع الودعاني منسوبي حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يحفظ أمن المملكة واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة أيدها الله.