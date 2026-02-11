المرأة السعودية في وزارة الداخلية.. كفاءة في المهام الميدانية والتخصصية

أسهمت المرأة السعودية بدور متنامٍ وفاعل في منظومة العمل الأمني بوزارة الداخلية، وأثبتت كفاءتها وقدرتها على تحمل المسؤوليات في المهام الميدانية والإدارية والتخصصية، من خلال المشاركات المحلية والإقليمية والدولية، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ودعم غرف العمليات الأمنية، وخدمة المجتمع وطب الأسرة.

وتنقل وزارة الداخلية لزوّار معرض الدفاع الدولي 2026 الذي يقام خلال الفترة 8 – 12 فبراير الجاري، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، إسهاماتها في تمكين المرأة من العمل الميداني الأمني، وجهودها في حفظ الأمن وتعزيز السلامة العامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، والمحافظة على البيئة.

وعززت وزارة الداخلية مشاركة المرأة عبر تمكينها في أمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن، بالتنظيم والمتابعة الميدانية، والترجمة، واستقبال البلاغات، وتعزيز مستوى الانسيابية والسلامة خلال مواسم الحج والعمرة، وإعداد الخطط التنفيذية، والمشاركة في الأعمال المساندة، وتفقد أوضاع السلامة والأوضاع الوقائية العامة في المنشآت، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، والحد من المخاطر، وحماية الأرواح والممتلكات.

وقدمت المرأة في وزارة الداخلية أنموذجًا في العمل الميداني لخدمة زوار المملكة وذلك بتسهيل الإجراءات، وتيسير حركة القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وأسهمت في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها لحفظ الأمن، ومشاركتها في المحافظة على البيئة ضمن مهام الأمن البيئي، وفي مجالات ترميم الوثائق ومعالجتها، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحليل المعلومات، وبناء المؤشرات، وتحسين الإجراءات والأعمال، لمواكبة مسارات التحول الرقمي.

وتعمل الكوادر النسائية ضمن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، في تلقي البلاغات الأمنية.