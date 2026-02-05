“المركزي الأوروبي” يثبّت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المنعقد اليوم, الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تماشيًا مع توقعات المحللين.

واستقر سعر الفائدة عند 2% على الودائع المصرفية، وهو المستوى الثابت منذ يونيو الماضي.

وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر “مرونة” في مواجهة التحديات العالمية، مدعومًا بانخفاض البطالة وقوة الميزانيات العمومية, فيما حذر من “ضبابية” السياسات التجارية العالمية.

يُذكر أن معدل زيادة الأسعار في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو تراجع إلى 1.7% الشهر الماضي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024.