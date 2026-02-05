“المركزي الأوروبي” يثبّت أسعار الفائدة

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد
قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه المنعقد اليوم, الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، تماشيًا مع توقعات المحللين.
واستقر سعر الفائدة عند 2% على الودائع المصرفية، وهو المستوى الثابت منذ يونيو الماضي.
وأشار بيان صادر عن البنك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر “مرونة” في مواجهة التحديات العالمية، مدعومًا بانخفاض البطالة وقوة الميزانيات العمومية, فيما حذر من “ضبابية” السياسات التجارية العالمية.
يُذكر أن معدل زيادة الأسعار في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو تراجع إلى 1.7% الشهر الماضي، مسجلًا أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024.