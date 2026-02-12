Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: غرامة تصل إلى 150 ريالًا لترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٥ صباحاً
المرور: غرامة تصل إلى 150 ريالًا لترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها لقائدي المركبات من التهاون في تطبيق إجراءات السلامة عند مغادرة المركبة، مؤكدة أن ترك السيارة مفتوحة أو في وضع التشغيل بعد النزول منها يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وأوضحت الإدارة أن قيمة الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 100 ريال و150 ريالًا، ضمن جدول المخالفات المعتمد، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظاً على السلامة العامة.

قد يهمّك أيضاً
المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة

المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة

المرور: غرامة تصل إلى 2000 ريال للشاحنات المفتقدة لوسائل السلامة الجانبية

المرور: غرامة تصل إلى 2000 ريال للشاحنات المفتقدة لوسائل السلامة الجانبية

ودعت الإدارة السائقين إلى التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها بإحكام قبل مغادرتها، لتفادي حالات السرقة أو وقوع حوادث عرضية قد تنتج عن الإهمال.

وأكدت أن الالتزام بإجراءات السلامة يسهم في حماية الممتلكات ويعزز من مستوى الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة
السعودية اليوم

المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب...

السعودية اليوم