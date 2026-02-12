المرور: غرامة تصل إلى 150 ريالًا لترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها لقائدي المركبات من التهاون في تطبيق إجراءات السلامة عند مغادرة المركبة، مؤكدة أن ترك السيارة مفتوحة أو في وضع التشغيل بعد النزول منها يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وأوضحت الإدارة أن قيمة الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 100 ريال و150 ريالًا، ضمن جدول المخالفات المعتمد، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظاً على السلامة العامة.

ودعت الإدارة السائقين إلى التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها بإحكام قبل مغادرتها، لتفادي حالات السرقة أو وقوع حوادث عرضية قد تنتج عن الإهمال.

وأكدت أن الالتزام بإجراءات السلامة يسهم في حماية الممتلكات ويعزز من مستوى الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطريق.