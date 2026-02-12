المرور: غرامة تصل إلى 150 ريالًا لترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها لقائدي المركبات من التهاون في تطبيق إجراءات السلامة عند مغادرة المركبة، مؤكدة أن ترك السيارة مفتوحة أو في وضع التشغيل بعد النزول منها يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وأوضحت الإدارة أن قيمة الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 100 ريال و150 ريالًا، ضمن جدول المخالفات المعتمد، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظاً على السلامة العامة.
ودعت الإدارة السائقين إلى التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها بإحكام قبل مغادرتها، لتفادي حالات السرقة أو وقوع حوادث عرضية قد تنتج عن الإهمال.
وأكدت أن الالتزام بإجراءات السلامة يسهم في حماية الممتلكات ويعزز من مستوى الوعي المروري لدى جميع مستخدمي الطريق.