المرور يحدد ضوابط التجاوز الآمن ويحذر من المخاطر على الطرق

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
المرور يحدد ضوابط التجاوز الآمن ويحذر من المخاطر على الطرق
المواطن - فريق التحرير

أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام الصارم بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعملية تجاوز المركبات على الطرق، محذّرة من أن التجاوز غير الآمن أو غير المدروس قد يتسبب في حوادث جسيمة ويعرّض السائقين ومستخدمي الطريق لمخاطر مباشرة.

وأوضحت عبر منصة إكس أن سلامة عملية التجاوز تبدأ بالتأكد التام من خلو المسار الأمامي، وتوافر رؤية واضحة لمسافة كافية تسمح بإتمام المناورة دون تعريض الآخرين للخطر، مع ضرورة تقدير سرعة المركبة وسرعة المركبة المراد تجاوزها بدقة لضمان تنفيذ التجاوز في الوقت والمسافة المناسبين.

وبيّنت أن من الضوابط الأساسية التأكد من أن المركبة الأمامية لم تشرع في عملية تجاوز أخرى أو تُظهر إشارة تدل على نيتها القيام بذلك، لتفادي تعارض مسارات الحركة وحدوث اصطدامات مفاجئة.

كما شددت على أهمية التحقق من عدم وجود مركبة خلف السائق بدأت فعليًا في تجاوزه أو أعلنت نيتها عبر الإشارات الضوئية، تجنبًا لوقوع حوادث جانبية نتيجة تعدد محاولات التجاوز في الوقت ذاته.

ودعت الإدارة العامة للمرور إلى استخدام إشارات التنبيه الضوئية قبل البدء في التجاوز وخلاله؛ لإبلاغ بقية مستخدمي الطريق بالتحرك المتوقع، بما يمنحهم فرصة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأكدت كذلك ضرورة الالتزام بترك مسافة جانبية آمنة وكافية أثناء تنفيذ التجاوز، بما يقلل من احتمالية الاحتكاك أو الانحراف المفاجئ، ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث.

 

