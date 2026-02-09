Icon

السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره Icon التأمينات تشرح آلية احتساب الاشتراك عند تجاوز سقف 45 ألف ريال Icon كيف يتم تسجيل الدفعة المقدمة في عقد الإيجار الإلكتروني؟ Icon المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.700 كرتون تمر في حضرموت Icon وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 Icon وزارة الحج والعمرة توضح آلية ظهور مواعيد حجز العمرة في رمضان Icon سفارة السعودية لدى مصر تتابع إخلاءً طبيًا لثلاثة مواطنين إلى المملكة Icon الابتكار والتكامل أبرز ملامح اليوم الثاني من معرض الدفاع العالمي 2026 Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة

الإثنين ٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:١٨ مساءً
المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبهت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التأكد من توافر عدد من وسائل السلامة الأساسية داخل المركبات، تعزيزًا للسلامة على الطرق ورفع مستوى الجاهزية في الحالات الطارئة.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن من أبرز هذه الوسائل: العجل الاحتياطي مع أدوات الفك والتركيب، إلى جانب المثلث العاكس الذي يسهم في تنبيه مستخدمي الطريق عند التوقف الاضطراري.

قد يهمّك أيضاً
المرور: غرامة تصل إلى 2000 ريال للشاحنات المفتقدة لوسائل السلامة الجانبية

المرور: غرامة تصل إلى 2000 ريال للشاحنات المفتقدة لوسائل السلامة الجانبية

ضبط 2324 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

ضبط 2324 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

وأضافت أن قائمة وسائل السلامة تشمل أيضًا طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، مشددة على أهمية فحص هذه التجهيزات بشكل دوري والتأكد من صلاحيتها قبل الانطلاق، خاصة خلال السفر أو الرحلات الطويلة.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد