المرور يحدد 4 وسائل سلامة أساسية يجب توافرها في المركبة

نبهت الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التأكد من توافر عدد من وسائل السلامة الأساسية داخل المركبات، تعزيزًا للسلامة على الطرق ورفع مستوى الجاهزية في الحالات الطارئة.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن من أبرز هذه الوسائل: العجل الاحتياطي مع أدوات الفك والتركيب، إلى جانب المثلث العاكس الذي يسهم في تنبيه مستخدمي الطريق عند التوقف الاضطراري.
وأضافت أن قائمة وسائل السلامة تشمل أيضًا طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، مشددة على أهمية فحص هذه التجهيزات بشكل دوري والتأكد من صلاحيتها قبل الانطلاق، خاصة خلال السفر أو الرحلات الطويلة.