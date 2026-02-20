المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء بئر الروحاء شاهدٌ على طريق النبوّة ومنازل القوافل ارتفاع أسعار النفط ولي العهد يزور المسجد النبوي توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية في مختلف مناطق المملكة استهدفت المركبات المخالفة التي تقف في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة المرور.
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 1773 مركبة مخالفة، بعدما قام قائدوها بالوقوف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة دون وجه حق.
وأكدت إدارات المرور أن هذه الحملات تأتي ضمن العمل الرقابي المستمر لرصد المخالفات الميدانية في جميع المناطق، مشددة على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالقواعد المنصوص عليها في نظام المرور، حفاظًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان انسيابية الحركة المرورية.