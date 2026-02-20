المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية في مختلف مناطق المملكة استهدفت المركبات المخالفة التي تقف في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة المرور.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 1773 مركبة مخالفة، بعدما قام قائدوها بالوقوف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة دون وجه حق.

وأكدت إدارات المرور أن هذه الحملات تأتي ضمن العمل الرقابي المستمر لرصد المخالفات الميدانية في جميع المناطق، مشددة على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالقواعد المنصوص عليها في نظام المرور، حفاظًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان انسيابية الحركة المرورية.