Icon

المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق Icon أتربة مثارة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء  Icon بئر الروحاء شاهدٌ على طريق النبوّة ومنازل القوافل Icon ارتفاع أسعار النفط Icon ولي العهد يزور المسجد النبوي Icon توقعات طقس اليوم الجمعة: رياح وأتربة وضباب على عدة مناطق Icon ولي العهد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك Icon بموافقة الملك سلمان.. منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ 200 مواطن ومواطنة Icon برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
المرور يضبط 1773 مركبة متوقفة في مواقف ذوي الإعاقة بمختلف المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية في مختلف مناطق المملكة استهدفت المركبات المخالفة التي تقف في المواقع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة المرور.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن الحملة أسفرت عن ضبط 1773 مركبة مخالفة، بعدما قام قائدوها بالوقوف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة دون وجه حق.

قد يهمّك أيضاً
1811 مخالفة وقوف بمواقف ذوي الإعاقة خلال حملة ميدانية للمرور

1811 مخالفة وقوف بمواقف ذوي الإعاقة خلال حملة ميدانية للمرور

ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

ضبط 1652 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

وأكدت إدارات المرور أن هذه الحملات تأتي ضمن العمل الرقابي المستمر لرصد المخالفات الميدانية في جميع المناطق، مشددة على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالقواعد المنصوص عليها في نظام المرور، حفاظًا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان انسيابية الحركة المرورية.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1811 مخالفة وقوف بمواقف ذوي الإعاقة خلال حملة ميدانية للمرور
السعودية اليوم

1811 مخالفة وقوف بمواقف ذوي الإعاقة خلال...

السعودية اليوم