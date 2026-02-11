Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر، في إطار تسهيل الإجراءات على المستفيدين وإتاحة المشاركة في المزاد بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور.

وأوضحت الإدارة أن المزاد مستمر حتى يوم غدٍ الخميس 12 فبراير، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للراغبين عبر خطوات إلكترونية بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة «أبشر»، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها الدخول إلى قسم المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لاستكمال إجراءات المشاركة.

وأكدت المرور أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي لتسهيل الخدمات الحكومية، وتمكين المستفيدين من تنفيذ معاملاتهم بسرعة وكفاءة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد