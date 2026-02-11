المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر، في إطار تسهيل الإجراءات على المستفيدين وإتاحة المشاركة في المزاد بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور.

وأوضحت الإدارة أن المزاد مستمر حتى يوم غدٍ الخميس 12 فبراير، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للراغبين عبر خطوات إلكترونية بسيطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة «أبشر»، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها الدخول إلى قسم المرور، واختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لاستكمال إجراءات المشاركة.

وأكدت المرور أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود التحول الرقمي لتسهيل الخدمات الحكومية، وتمكين المستفيدين من تنفيذ معاملاتهم بسرعة وكفاءة عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.