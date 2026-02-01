Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

السعودية اليوم
المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر لمدة يومين

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٧ صباحاً
المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر لمدة يومين
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، متیحةً الفرصة للراغبين في اقتنائها للمشاركة في المزايدة رقمياً بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات الرسمية.

وأكدت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى يوم غدٍ الاثنين (2 فبراير)، داعيةً المستفيدين الراغبين في المشاركة إلى اتباع الخطوات الميسرة عبر المنصة، والتي تبدأ بالدخول على تبويب “خدماتي”، ثم اختيار خدمات “المرور”، وصولاً إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” لاستعراض القائمة والمنافسة عليها.

أبشر تطلق خدمة استعراض بلاغات فقدان وتلف رخص البنادق الهوائية إلكترونيًا

أبشر تطلق خدمة استعراض بلاغات فقدان وتلف رخص البنادق الهوائية إلكترونيًا

المرور: 9 خدمات رقمية متاحة عبر أبشر

المرور: 9 خدمات رقمية متاحة عبر أبشر

أبشر تطلق خدمة استعراض بلاغات فقدان وتلف رخص البنادق الهوائية إلكترونيًا
السعودية اليوم

أبشر تطلق خدمة استعراض بلاغات فقدان وتلف...

السعودية اليوم

السعودية اليوم