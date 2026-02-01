المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر لمدة يومين

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، متیحةً الفرصة للراغبين في اقتنائها للمشاركة في المزايدة رقمياً بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات الرسمية.
وأكدت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى يوم غدٍ الاثنين (2 فبراير)، داعيةً المستفيدين الراغبين في المشاركة إلى اتباع الخطوات الميسرة عبر المنصة، والتي تبدأ بالدخول على تبويب “خدماتي”، ثم اختيار خدمات “المرور”، وصولاً إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” لاستعراض القائمة والمنافسة عليها.