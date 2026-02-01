المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر لمدة يومين

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، متیحةً الفرصة للراغبين في اقتنائها للمشاركة في المزايدة رقمياً بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات الرسمية.

وأكدت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى يوم غدٍ الاثنين (2 فبراير)، داعيةً المستفيدين الراغبين في المشاركة إلى اتباع الخطوات الميسرة عبر المنصة، والتي تبدأ بالدخول على تبويب “خدماتي”، ثم اختيار خدمات “المرور”، وصولاً إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” لاستعراض القائمة والمنافسة عليها.