Icon

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء Icon المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ Icon ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان  Icon موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ Icon معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة Icon بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية  Icon القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة Icon حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم Icon السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان Icon محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور يعلن استمرار المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر أبشر حتى الخميس

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
المرور يعلن استمرار المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر أبشر حتى الخميس
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر، في إطار إتاحة خدمات مرورية رقمية متكاملة تمكّن الأفراد من المشاركة في المزاد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.

وأوضحت الإدارة أن المزاد الإلكتروني للوحات المركبات يستمر حتى يوم غدٍ الخميس الموافق 5 فبراير، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للراغبين عبر خطوات بسيطة من خلال منصة أبشر.

خطوات الدخول

وبيّنت المرور أن خطوات الدخول تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها اختيار المرور، ومن ثم الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لاستكمال إجراءات المشاركة والاطلاع على اللوحات المطروحة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات المرورية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المروري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد