المرور يعلن استمرار المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر أبشر حتى الخميس

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر، في إطار إتاحة خدمات مرورية رقمية متكاملة تمكّن الأفراد من المشاركة في المزاد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.

وأوضحت الإدارة أن المزاد الإلكتروني للوحات المركبات يستمر حتى يوم غدٍ الخميس الموافق 5 فبراير، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للراغبين عبر خطوات بسيطة من خلال منصة أبشر.

خطوات الدخول

وبيّنت المرور أن خطوات الدخول تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها اختيار المرور، ومن ثم الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لاستكمال إجراءات المشاركة والاطلاع على اللوحات المطروحة.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات المرورية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المروري.