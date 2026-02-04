المرور يعلن استمرار المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر أبشر حتى الخميس

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء المنتدى السعودي للإعلام.. كيف نوازن بين السبق الصحفي وأخلاقيات المهنة؟ ضبط مواطن لتحرشه بامرأة في جازان موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ معبر رفح البري يستقبل الدفعة الثالثة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بطاقة امتياز.. منظومة رقمية متكاملة لتعزيز جودة حياة كبار السن في السعودية القبض على مواطنين بحائل لترويج الحشيش والإمفيتامين وأقراص ممنوعة حالة الطقس في الباحة: أمطار ورياح شديدة حتى مساء اليوم السعودية من بين أفضل 10 دول في G20 بمعدلات النجاة من السرطان محافظ الأحساء يفتتح مهرجان ليالي القيصرية 2026 بفعاليات وتجارب تفاعلية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المركبات المميزة عبر منصة أبشر، في إطار إتاحة خدمات مرورية رقمية متكاملة تمكّن الأفراد من المشاركة في المزاد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.
وأوضحت الإدارة أن المزاد الإلكتروني للوحات المركبات يستمر حتى يوم غدٍ الخميس الموافق 5 فبراير، مشيرة إلى أن المشاركة متاحة للراغبين عبر خطوات بسيطة من خلال منصة أبشر.
وبيّنت المرور أن خطوات الدخول تبدأ بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، يليها اختيار المرور، ومن ثم الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني لاستكمال إجراءات المشاركة والاطلاع على اللوحات المطروحة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتسهيل الإجراءات المرورية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المروري.