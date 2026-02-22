الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس

احتفت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة بمناسبة يوم التأسيس، وذلك بحضور عدد من منسوبي السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، وعدد من المواطنين المبتعثين.

وتضمّن الحفل عددًا من الأركان والفعاليات التي زيّنت قاعة الملحقية، شملت رموزًا تاريخيّة، ومعروضات تراثية وحرفًا يدوية، إلى جانب أركان خصصت لعرض الزي التراثي السعودي، إضافة إلى فعالية “موكب التأسيس” وهي مسابقة للمبتعثين لأجمل تزيين لمركباتهم.



وزينت الواجهة الرئيسة لمبنى الملحقية الثقافية بعروضٍ مرئية حول تاريخ الدولة السعودية، وعدد من المشاهد الوطنية احتفاء بالمناسبة.

وأكدت الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المشرف على دول أمريكا الجنوبية الدكتورة تهاني البيز، في حديثها لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا الاحتفال يأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، واستحضارًا لما يمثله يوم التأسيس من مسيرة الدولة السعودية، منذ تأسيسها، على مبادئ الوحدة والاستقرار والتنمية.

وأضافت الدكتورة تهاني أن إقامة هذه المناسبة في مقر الملحقية تسهم في إبراز الموروث الثقافي السعودي أمام الزوار من مختلف الجنسيات.



فيما أكد رئيس النادي السعودي بجامعة أوكلاند بولاية ميتشغان أحمد بن عيسى بن أحمد العبيدان, ورئيس النادي السعودي في الجامعة الكاثوليكية الأمريكية عبدالله عبدالرحمن الراجح, والمبتعثة أمل آل خضير, والمبتعث جواد بن سلطان العبيدان الجهني, في حديث لـ”واس”, أن المبتعثين يمثلون المملكة بوصفهم سفراء محبة وسلام في بيئاتهم الأكاديمية والاجتماعية, ويستشعرون مسؤولية تمثيل المملكة بالجامعات بصورة مشرّفة عن طريق الاجتهاد في العلم، ومدّ جسور التواصل مع زملائهم من مختلف الثقافات، وتقديم الصورة المشرقة للمواطن السعودي الطموح.