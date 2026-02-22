Icon

الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل

جمع الشتات تحت راية واحدة بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار

الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٠ مساءً
الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل
المواطن - فريق التحرير

غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال الملك سلمان عبر حسابه في منصة إكس:”نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار”.

