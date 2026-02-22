الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن تحتفي بـ يوم التأسيس خلل تقني يؤجّل إطلاق أول رحلة مأهولة إلى القمر مسارات الدراجات الهوائية في العُلا تعزّز ممارسة الرياضة في رمضان حرس الحدود يقبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 280 كجم من القات المخدر الدرعية في يوم التأسيس.. شهادات مؤرخين ورحالة توثق قوتها وازدهارها العمراني والاقتصادي مشروع الأمير محمد بن سلمان يجدد المسجد القبلي.. ويحافظ على أصالته بجذوع الأثل والنخيل القيادة الكويتية تهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس المخطوطات في عهد التأسيس.. شاهد حي على الإرث الثقافي والعلمي للدولة السعودية وادي حنيفة في يوم التأسيس.. على ضفافه سيرةٌ تُروى
غرد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال الملك سلمان عبر حسابه في منصة إكس:”نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار”.
