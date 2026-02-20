Icon

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال

الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال
المواطن - واس

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- تبرعين سخيين للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” في نسختها السادسة، التي انطلقت مساء اليوم، وذلك بواقع 40 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين، و30 مليون ريال من سمو ولي العهد.
ويأتي هذان التبرعان امتدادًا للدعم السخي غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- للعمل الخيري في المملكة، والحث عليه ومنها الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان”، وذلك مُنذ انطلاقتها عام 2021م وحتى اليوم، حيث تحظى بموثوقية وشفافية عاليتين في استقبال وإيصال التبرعات إلى مستحقيها بطرق تقنية عالية الدقة تضمن يسر وسهولة عمليات التبرع بما يكفل دعم قيم الترابط المجتمعي خاصة في شهر رمضان، الذي يتضاعف فيه الأجر من الله عز وجل، ويزداد فيه إقبال المحسنين على العمل الخيري والإحسان.
ورفع معالي رئيس اللجنة الإشرافية للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على التبرعين السخيين، معربًا عن اعتزازه بجزيل عطاء ولاة الأمر -أيدهما الله- ودعمهما المتواصل لكل عمل خيري، في صورة إنسانية عظيمة تجسد أسمى معاني التكافل المجتمعي والبر والإحسان في شهر رمضان المبارك.
وتواصل منصة إحسان استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية طيلة مدة الحملة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيق وموقع المنصة / http://ehsan.sa، بالإضافة إلى الرقم الموحد 8001247000 والحسابات البنكية المخصصة.

