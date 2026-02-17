Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من قادة الدول الإسلامية

الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ بمناسبة حلول شهر رمضان 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ برقيات تهنئة من قادة الدول الإسلامية.

وقد وجه لهم خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ رعاهما الله ــ برقيات شكر جوابية، مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة، ودوام الأمن والاستقرار.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول رمضان

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهانٍ لقادة الدول الإسلامية بمناسبة حلول...

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد الفالح من منصبه وتعيينه وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء خالد الفالح من...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الدرعية من منصبه وتعيينه نائبًا لأمير منطقة الباحة
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الدرعية من...

السعودية اليوم
أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون في مناصبهم الجديدة يؤدون القسم
السعودية اليوم

أمام الملك سلمان.. الأمراء ووزير الاستثمار المعينون...

السعودية اليوم
الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من منصبه وتعيينه محافظًا لصندوق التنمية الوطني
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يأمر بإعفاء أحمد العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء أحمد العيسى المدير...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من الرياض
السعودية اليوم

الملك سلمان يصل إلى جدة قادمًا من...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيران
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إيران

السعودية اليوم